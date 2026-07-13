Женщина вынесла из "АТБ" товаров почти на 6 тысяч гривен: какое наказание назначил суд

Обвиняемая получила шанс избежать реального заключения

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Жительница Измаила Одесской области предстала перед судом за то, что вынесла из магазина "АТБ" продукты и промтовары на общую сумму около 6 тысяч гривен.

Более подробно о том, какое наказание она понесла, расскажет "Телеграф" со ссылкой на приговор суда, обнародованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Из материалов дела следует, что женщина вынесла из торгового зала значительное количество товаров. Среди них были фисташки, сухарики, шоколад, энергетические напитки, колбасные изделия, рыбные консервы, сливочное масло, торт, крабовые палочки и другие продукты и товары повседневного потребления. Общая стоимость похищенного составила 5845 гривен 18 копеек.

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Она раскаялась в содеянном и объяснила, что не обдумала последствия своих действий.

Кража из супермаркета предусматривает реальный срок заключения

Суд учел ряд обстоятельств, смягчающих наказание. В частности, женщина добровольно возместила причиненный магазину ущерб и искренне раскаялась. Кроме того, стало известно, что она беременна и воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

В результате суд признал ее виновной в совершении кражи в условиях военного положения, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время осужденная была освобождена от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

В течение испытательного срока женщина должна периодически являться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Если она выполнит все возложенные обязанности и не совершит новое преступление, реального лишения свободы удастся избежать.

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