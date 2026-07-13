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Жінка винесла з "АТБ" товарів майже на 6 тисяч гривень: яке покарання призначив суд

Автор
Юлія Закірова
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Суд врахував низку обставин, які пом'якшують покарання
Суд врахував низку обставин, які пом'якшують покарання. Фото Телеграф

Обвинувачена отримала шанс уникнути реального ув'язнення

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Мешканка Ізмаїлу Одеської області постала перед судом за те, що винесла з магазину "АТБ" продукти та промтовари на загальну суму майже 6 тисяч гривень.

Докладніше про те, яке покарання вона понесла, розповість "Телеграф" із посиланням на вирок суду, оприлюднений в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

З матеріалів справи випливає, що жінка винесла з торговельного залу значну кількість товарів. Серед них були: фісташки, сухарики, шоколад, енергетичні напої, ковбасні вироби, рибні консерви, вершкове масло, торт, крабові палички та інші продукти й товари повсякденного вжитку. Загальна вартість викраденого становила 5845 гривень 18 копійок.

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою вину. Вона розкаялася у скоєному та пояснила, що не обдумала наслідків своїх дій.

Крадіжка з супермаркету передбачає реальний термін ув'язнення

Суд врахував низку обставин, які пом'якшують покарання. Зокрема, жінка добровільно відшкодувала завдану магазину шкоду і щиро розкаялася. Крім того, стало відомо, що вона є вагітною та виховує неповнолітню дитину.

У результаті суд визнав її винною у вчиненні крадіжки, скоєної в умовах воєнного стану, та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас засуджену звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

Протягом іспитового строку жінка повинна періодично з'являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Якщо вона виконає всі покладені обов'язки та не вчинить нового злочину, реального позбавлення волі вдасться уникнути.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", трава біля подвірʼя може влетіти у копієчку: за що можуть покарати українців.

Теги:
#Суд #Вирок #Крадіжка #АТБ