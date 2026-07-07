Трава возле двора может влететь в копеечку: за что могут наказать украинцев

Закон определяет немаленькую сумму штрафа

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Украинка была возмущена, когда узнала, что может получить штраф за нескошенную траву возле забора. Речь идет об участке над дорогой.

Соответствующее видео она опубликовала в Instagram.

Женщина показала маску и электротриммер, которые приобрела, чтобы не нарушать законодательство.

Напомним, что за нарушение Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов", несвоевременное кошение травы, предусмотрена административная ответственность по ст. 152 КУоАП – штраф до 1360 грн для граждан и до 1700 грн для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей.

К слову, незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Поэтому следует знать, какие действия могут привести к наказанию.

Например, закон предусматривает ответственность не только за незаконный отлов, но и за приобретение рыбы, добытой браконьерским путем. Соответствующие нормы содержатся в статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За покупку обычной рыбы без подтверждающих документов предусмотрен штраф от 510 до 1700 гривен, а краснокнижных видов – от 1700 до 3655 гривен. Также предполагается ее конфискация.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой штраф может угрожать владельцам собак, приходящих на пляж вместе с любимцами. Правила устанавливают местные власти, часто запрещающие вход с животными на территорию официальных коммунальных пляжей.