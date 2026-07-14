Укр

"Нет технологии": сапожник признался, какую любимую обувь украинцев ему трудно отремонтировать

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какую популярную обувь почти невозможно отремонтировать
Какую популярную обувь почти невозможно отремонтировать. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть одна сложная модель даже для опытных людей

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Некоторая любимая обувь оказывается сложной для ремонта из-за особенностей материалов. Иногда повреждения невозможно исправить так, чтобы следы работы остались незаметными – особенно когда речь идет о современных моделях с необычными материалами.

Полтавский сапожник с многолетним опытом Николай Фокин рассказал "Телеграфу", какая обувь чаще всего становится настоящим вызовом для ремонта.

Детальнее в материале: "Покупайте только под вечер: мастер рассказал, как правильно выбрать летнюю обувь".

Больше всего трудностей возникает с обувью, в которой используется специальная сетчатая ткань. По словам мастера, этот материал не относится ни к обычным обувным, ни к текстильным, поэтому для него сложно подобрать подходящую технологию ремонта. Обычно специалист работает вручную – иглой и нитью, подбирая цвет и стараясь аккуратно соединить поврежденные волокна.

Какую обувь важнее всего ремонтировать — сетчатую
Сетчатая обувь. Фото: ayzeze

Если сетка имеет один цвет, восстановить ее можно. Однако, когда материал состоит из нескольких цветов, сделать незаметный ремонт практически невозможно.

Особенно сложно работать с некоторыми брендовыми моделями, где сетка очень тонкая. В таких случаях нити могут быть заметны, а использование клея лишь ухудшит вид обуви, поскольку место ремонта будет грубым и будет выделяться.

Именно такие модели обуви пользуются популярностью в Украине из-за своей практичности. Они удобны в повседневном использовании, не имеют шнурков, которые нужно каждый раз завязывать и легко обуваются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как легко вернуть белый цвет любимой обуви.

Теги:
#Обувь #Ремонт #Швец