"Нет технологии": сапожник признался, какую любимую обувь украинцев ему трудно отремонтировать

Есть одна сложная модель даже для опытных людей

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Некоторая любимая обувь оказывается сложной для ремонта из-за особенностей материалов. Иногда повреждения невозможно исправить так, чтобы следы работы остались незаметными – особенно когда речь идет о современных моделях с необычными материалами.

Полтавский сапожник с многолетним опытом Николай Фокин рассказал "Телеграфу", какая обувь чаще всего становится настоящим вызовом для ремонта.

Детальнее в материале: "Покупайте только под вечер: мастер рассказал, как правильно выбрать летнюю обувь".

Больше всего трудностей возникает с обувью, в которой используется специальная сетчатая ткань. По словам мастера, этот материал не относится ни к обычным обувным, ни к текстильным, поэтому для него сложно подобрать подходящую технологию ремонта. Обычно специалист работает вручную – иглой и нитью, подбирая цвет и стараясь аккуратно соединить поврежденные волокна.

Сетчатая обувь. Фото: ayzeze

Если сетка имеет один цвет, восстановить ее можно. Однако, когда материал состоит из нескольких цветов, сделать незаметный ремонт практически невозможно.

Особенно сложно работать с некоторыми брендовыми моделями, где сетка очень тонкая. В таких случаях нити могут быть заметны, а использование клея лишь ухудшит вид обуви, поскольку место ремонта будет грубым и будет выделяться.

Именно такие модели обуви пользуются популярностью в Украине из-за своей практичности. Они удобны в повседневном использовании, не имеют шнурков, которые нужно каждый раз завязывать и легко обуваются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как легко вернуть белый цвет любимой обуви.