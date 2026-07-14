"Нема технології": швець зізнався, яке улюблене взуття українців йому важко відремонтувати

Є одна складна модель навіть для досвідчених людей

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Деяке улюблене взуття виявляється складними для ремонту через особливості матеріалів. Іноді пошкодження неможливо виправити так, щоб сліди роботи залишилися непомітними — особливо коли йдеться про сучасні моделі з незвичайними матеріалами.

Полтавський швець з багаторічним досвідом Микола Фокін розповів "Телеграфу", яке взуття найчастіше стає справжнім викликом для ремонту.

Детальніше у матеріалі: "Купуйте тільки під вечір: майстер розповів, як правильно вибрати літнє взуття".

Найбільше труднощів виникає із взуттям, у якому використовується спеціальна сітчаста тканина. За словами майстра, цей матеріал не належить ні до звичайних взуттєвих, ні до текстильних, тому для нього складно підібрати відповідну технологію ремонту. Зазвичай фахівець працює вручну — голкою та ниткою, підбираючи колір і намагаючись акуратно з’єднати пошкоджені волокна.

Сітчасте взуття. Фото: ayzeze

Якщо сітка має один колір, відновити її ще можливо. Однак коли матеріал складається з кількох кольорів, зробити непомітний ремонт практично неможливо.

Особливо складно працювати з деякими брендовими моделями, де сітка дуже тонка. У таких випадках нитки можуть бути помітними, а використання клею лише погіршить вигляд взуття, оскільки місце ремонту буде грубим і виділятиметься.

Саме такі моделі взуття мають популярність в Україні через свою практичність. Вони зручні у повсякденному використанні, не мають шнурків, які потрібно щоразу зав’язувати, і легко взуваються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як легко повернути білий колір улюбленому взуттю.