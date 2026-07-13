"Ремонтирую каждый день": сапожник рассказал, во что превратилась модная обувь уже через несколько месяцев

Самые уязвимые места в дешевой обуви — задник и носок

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Модная обувь с сеточкой, которую украинцы покупают в погоне за трендами, буквально "поселилась" в ремонтных мастерских. Высокие ценники, как оказалось, не гарантируют долговечность пары.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал полтавский сапожник с многолетним опытом Николай Фокин.

Детальнее в материале: "Покупайте только под вечер: мастер рассказал, как правильно выбрать летнюю обувь".

Отреставрированные кроссовки

Как объяснил мастер, обычно к нему на ремонт приносят дешевую обувь после одного сезона эксплуатации.

"Чаще всего в ней протираются места на большом пальце либо мизинце или на заднике", — рассказал Николай.

Однако бывают случаи, когда в ремонт сдают обувь из сетки, которая стоит более пяти тысяч гривен. Она носится в среднем года два.

"Но стоит ли платить такие деньги, чтобы относить всего пару лет? По-моему, нет. В последнее время я фактически ежедневно восстанавливаю обувь с сеточкой. А еще лет пять назад, когда она только начала появляться, ремонтировал ее примерно раз в месяц", — отметил мастер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как легко вернуть белый цвет любимой обуви.