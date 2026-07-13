"Ремонтую щодня": швець розповів, у що перетворилося модне взуття вже за кілька місяців

Найуразливіші місця в дешевому взутті — задник і шкарпетка

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Модне взуття з сіточкою, яке українці купують у гонитві за трендами, буквально "оселилося" у ремонтних майстернях. Високі цінники не гарантують довговічність пари.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів полтавський швець із багаторічним досвідом Микола Фокін.

Детальніше у матеріалі: "Купуйте тільки під вечір: майстер розповів, як правильно вибрати літнє взуття".

Останнім часом я фактично щодня відновлюю взуття із сіточкою. А ще років п’ять тому, як вона тільки почала з’являтися, ремонтував її приблизно раз на місяць.

Як пояснив майстер, зазвичай йому на ремонт несуть дешеве взуття після одного сезону експлуатації.

"Найчастіше в ньому протираються місця на великому чи мізинному пальцях або ж на заднику", — розповів Микола.

Однак трапляються випадки, коли в ремонт здають взуття з сітки, що коштує понад п’ять тисяч гривень. Воно носиться в середньому два роки.

"Але чи варто платити такі гроші, щоб відносити всього пару років? Як на мене, ні. Останнім часом я фактично щодня відновлюю взуття із сіточкою. А ще років п’ять тому, як вона тільки почала з’являтися, ремонтував її приблизно раз на місяць", — зазначив майстер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як легко повернути білий колір улюбленого взуття.