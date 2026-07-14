Не гоните пса на пол: раскрыты скрытые фишки сна в одной постели с питомцем

Любимец подстраивается под человеческие биоритмы во время совместного сна

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Вопреки распространенному мифу о том, что людям нельзя спать в одной кровати со своими собаками, делать это можно. Более того, в таком совместном времяпрепровождении есть свои скрытые плюсы.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь.

Эксперт объяснила, что когда человек спит с собакой, любимец подстраивается под человеческие биоритмы и проживает все фазы сна вместе с хозяином.

"Это нормально, это приятно и правильно", — считает Працонь.

Собака спит с человеком

К тому же, как добавляет кинолог, температура тела собаки выше, чем у человека, поэтому в холодное время года пес может отлично согреть своего владельца.

"В племенах раньше укладывали своих собак к детям, чтобы те не замерзли", — отметила эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что может означать поведение кота, когда тот "захватил" одежду хозяина и спит на ней. На первый взгляд, это кажется обычной привычкой, и на это есть несколько причин. В частности, такое поведение пушистика может быть связано с исследованием запахов, которые вы принесли с улицы.