Не женіть пса на підлогу: розкрито приховані фішки сну в одному ліжку з улюбленцем

Улюбленець підлаштовується під людські біоритми під час спільного сну

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Попри поширений міф про те, що людям не можна спати в одному ліжку зі своїми собаками, робити це цілком дозволено. Ба більше, у такому спільному проведенні часу є свої приховані плюси.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла кінологиня приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь.

Експертка пояснила, що коли людина спить із собакою, улюбленець підлаштовується під людські біоритми та проживає всі фази сну разом з господарем.

"Це нормально, це приємно і правильно", — вважає Працонь.

Собака спить із людиною

До того ж, як додає кінологиня, температура тіла собаки вища, ніж у людини, тому в холодну пору року пес може зігріти свого власника.

"У племенах раніше укладали своїх собак до дітей, щоб ті не змерзли", — зазначила експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що може означати поведінку кота, коли той "захопив" одяг господаря та спить на ньому. На перший погляд це здається звичайною звичкою, і на це є кілька причин. Зокрема, така поведінка пухнастика може бути пов’язана з дослідженням запахів, які ви принесли з вулиці.