Не ломайте животному мозг: кинолог объяснила, почему собаке не место на подушке над вашей головой

Эксперт объяснила, как место для сна может повлиять на поведение домашнего любимца

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Совместный сон с домашним любимцем давно стал обычным делом для многих хозяев. Однако выбор места для собаки в постели может оказывать существенное влияние на ее поведение в будущем.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь.

Эксперт не рекомендует разрешать собаке лежать на подушке над головой владельца.

"Чтобы сломать психику, нужно просто собаку положить себе над головой на подушку. Тогда пес будет думать, что он вожак. Потому что в животном мире тот, кто спит сверху над головой, тот самый главный", — объясняет эксперт.

Для собак важна иерархия

В то же время кинолог отмечает, что сам по себе сон с собакой в одной кровати не является проблемой. Если животное лежит у ног или сбоку от хозяина, риска возникновения подобных проблем, по ее словам, нет.

Не менее важны и правила пользования кроватью. Собака должна понимать, что это территория владельца, а не ее личное место для отдыха.

По словам эксперта, домашний любимец может запрыгивать на кровать только после разрешения хозяина. Также он должен без возражений оставить его, если владелец попросит это сделать.

Такой подход помогает сохранять правильные границы во взаимоотношениях между человеком и собакой и предотвращает появление нежелательных поведенческих привычек, считает кинолог. Главное – правила должны быть понятными и неизменными для животных.

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