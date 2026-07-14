Не ламайте тварині мозок: кінолог пояснила, чому собаці не місце на подушці над вашою головою

Експертка пояснила, як місце для сну може вплинути на поведінку домашнього улюбленця

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Спільний сон із домашнім улюбленцем давно став звичною справою для багатьох господарів. Однак, вибір місця для собаки у ліжку може суттєво впливати на її поведінку в майбутньому.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла кінолог приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь.

Експертка не рекомендує дозволяти собаці лежати на подушці над головою власника.

"Щоб зламати психіку, треба просто собаку покласти собі над головою на подушку. Тоді пес буде думати, що він ватажок. Бо у тваринному світі той, хто спить зверху над головою, той найголовніший", — пояснює експертка.

Для собак важлива ієрархія

Водночас кінолог наголошує, що сам по собі сон із собакою в одному ліжку не є проблемою. Якщо тварина лежить біля ніг або збоку від господаря, ризику виникнення подібних проблем, за її словами, немає.

Не менш важливими є й правила користування ліжком. Собака повинна розуміти, що це територія власника, а не її особисте місце для відпочинку.

За словами експертки, домашній улюбленець може застрибувати на ліжко лише після дозволу господаря. Так само він має без заперечень залишити його, якщо власник попросить це зробити.

Такий підхід допомагає зберігати правильні межі у взаєминах між людиною та собакою і запобігає появі небажаних поведінкових звичок, вважає кінолог. Головне – правила мають бути зрозумілими та незмінними для тварини.

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