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Забудьте об этом стыде: как избежать пятен от пота на одежде

Автор
Юлия Закирова
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Автор
С этой проблемой сталкиваются многие
С этой проблемой сталкиваются многие. Фото Телеграф

Несколько привычек в уходе за одеждой помогут надолго сохранить ее опрятный вид

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Желтые пятна под мышками появляются постепенно, но могут безнадежно испортить новую одежду. Избежать этой проблемы гораздо проще, если соблюдать несколько правил ухода за вещами.

Подробнее о них рассказали эксперты портала ALDI.

Специалисты отмечают, что основная причина устойчивых пятен — сочетание пота, компонентов антиперспирантов и недостаточно быстрой стирки. Из-за этого загрязнения проникают в волокна ткани и со временем становятся все более заметными.

Чтобы избежать появления пятен, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Не надевайте одежду сразу после нанесения дезодоранта. Дайте средству полностью высохнуть.
  • Стирайте вещи после каждого активного ношения. Не оставляйте футболки или рубашки надолго в бельевой корзине.
  • Обрабатывайте проблемные места перед стиркой. Если появились первые следы, нанесите немного жидкого моющего средства или специального пятновыводителя еще до запуска стиральной машины.
  • Следуйте рекомендациям на этикетке. Неправильная температура стирки может закрепить загрязнение в ткани.
  • Не используйте сушилку, если пятно еще осталось. Высокая температура делает ее гораздо более устойчивой.

Если ухаживать за одеждой регулярно и не откладывать стирку после ношения, большинство пятен от пота и дезодоранта вообще не успеют закрепиться, а вещи будут дольше выглядеть как новые.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть утюгу чистоту через несколько минут: результат впечатляет (видео).

Теги:
#Одежда #Пятна #Лайфхак