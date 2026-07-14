Забудьте об этом стыде: как избежать пятен от пота на одежде

Несколько привычек в уходе за одеждой помогут надолго сохранить ее опрятный вид

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Желтые пятна под мышками появляются постепенно, но могут безнадежно испортить новую одежду. Избежать этой проблемы гораздо проще, если соблюдать несколько правил ухода за вещами.

Подробнее о них рассказали эксперты портала ALDI.

Специалисты отмечают, что основная причина устойчивых пятен — сочетание пота, компонентов антиперспирантов и недостаточно быстрой стирки. Из-за этого загрязнения проникают в волокна ткани и со временем становятся все более заметными.

Чтобы избежать появления пятен, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Не надевайте одежду сразу после нанесения дезодоранта. Дайте средству полностью высохнуть.

Дайте средству полностью высохнуть. Стирайте вещи после каждого активного ношения. Не оставляйте футболки или рубашки надолго в бельевой корзине.

Не оставляйте футболки или рубашки надолго в бельевой корзине. Обрабатывайте проблемные места перед стиркой. Если появились первые следы, нанесите немного жидкого моющего средства или специального пятновыводителя еще до запуска стиральной машины.

Если появились первые следы, нанесите немного жидкого моющего средства или специального пятновыводителя еще до запуска стиральной машины. Следуйте рекомендациям на этикетке. Неправильная температура стирки может закрепить загрязнение в ткани.

Неправильная температура стирки может закрепить загрязнение в ткани. Не используйте сушилку, если пятно еще осталось. Высокая температура делает ее гораздо более устойчивой.

Если ухаживать за одеждой регулярно и не откладывать стирку после ношения, большинство пятен от пота и дезодоранта вообще не успеют закрепиться, а вещи будут дольше выглядеть как новые.

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