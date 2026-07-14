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Этот летний лайфхак позволяет носить кроссовки без носков и не страдать от запаха

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Простой способ сделать летнюю обувь более комфортной
Простой способ сделать летнюю обувь более комфортной. Фото Коллаж "Телеграфа"

Один аксессуар изменит ощущение от кроссовок

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Летом многие хотят носить кроссовки без носков, но быстро сталкиваются с проблемой – потливостью ног, дискомфортом и неприятным запахом обуви.

Поэтому приходится выбирать между комфортом и свежестью, хотя решить проблему можно довольно просто. Об этом написали в "La Vanguardia".

Один из доступных способов – специальные клейкие стельки, которые крепятся внутри обуви. Они помогают уменьшить скольжение ноги, впитывают излишнюю влагу и предотвращают появление запахов.

Как носить обувь без носков – можно использовать клейкие стельки
Пример клейких стельок. Фото: сгенерированное ИИ

Лучше всего для лета подходят стельки из натуральных материалов, в частности пробковые. Они хорошо пропускают воздух и помогают поглощать пот, образующийся во время ходьбы.

Эксперты советуют размещать такие стельки в местах, где ноги больше контактируют с подошвой — в зоне пятки, середины стопы и носка. Это помогает дольше хранить обувь свежей даже в жаркую погоду.

Также важно выбирать кроссовки из качественных дышащих материалов. Натуральная кожа, замша и ткани, хорошо пропускающие воздух, снижают риск появления чрезмерной влаги и неприятных запахов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему шлепанцы — это не уличная обувь. Это объяснил сапожник с многолетним опытом Николай Фокин.

Теги:
#Обувь #Носки #стельки для обуви