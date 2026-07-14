Забудьте про цей сором: як уникнути плям від поту на одязі

Кілька звичок у догляді за одягом допоможуть надовго зберегти його охайний вигляд

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Жовті плями під пахвами з'являються поступово, але можуть безнадійно зіпсувати новий одяг. Уникнути цієї проблеми значно простіше, якщо дотримуватися кількох правил догляду за речами.

Докладніше про них розповіли експерти порталу ALDI.

Фахівці наголошують, що основна причина стійких плям — поєднання поту, компонентів антиперспірантів та недостатньо швидкого прання. Через це забруднення проникають у волокна тканини й з часом стають дедалі помітнішими.

Щоб уникнути появи плям, варто дотримуватися таких рекомендацій:

Не вдягайте одяг одразу після нанесення дезодоранта. Дайте засобу повністю висохнути.

Дайте засобу повністю висохнути. Періть речі після кожного активного носіння. Не залишайте футболки чи сорочки надовго в кошику для білизни.

Не залишайте футболки чи сорочки надовго в кошику для білизни. Обробляйте проблемні місця перед пранням. Якщо з'явилися перші сліди, нанесіть трохи рідкого мийного засобу або спеціального засобу для плям ще до запуску пральної машини.

Якщо з'явилися перші сліди, нанесіть трохи рідкого мийного засобу або спеціального засобу для плям ще до запуску пральної машини. Дотримуйтеся рекомендацій на етикетці. Неправильна температура прання може закріпити забруднення у тканині.

Неправильна температура прання може закріпити забруднення у тканині. Не використовуйте сушарку, якщо пляма ще залишилася. Висока температура робить її набагато стійкішою.

Якщо доглядати за одягом регулярно та не відкладати прання після носіння, більшість плям від поту й дезодоранта взагалі не встигнуть закріпитися, а речі довше виглядатимуть як нові.

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