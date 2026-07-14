Укр

Вы точно напевали эту песню: угадайте украинский клип всего по одному кадру

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Музыкальный тест
Музыкальный тест. Фото Коллаж "Телеграфа"

Загаданная песня долгое время возглавляла музыкальные чарты

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Украинские исполнители славятся своими хитами, которые ежедневно напевают тысячи украинцев. Не менее качественными у них получаются и клипы — их меломаны могут угадать всего по одному стоп-кадру.

Сможете ли вы похвастаться таким навыком? "Телеграф" подготовил тест, который покажет, насколько украинская музыка запала вам в душу.

Взгляните на изображение ниже, но не смотрите ответ сразу:

Правильный ответ — KAZKA — "Плакала".

Интересный факт: после выхода композиция стала настоящим прорывом для группы. Песня возглавила музыкальные чарты, а клип просмотрели сотни миллионов раз (почти 500 миллионов просмотров по состоянию на июль 2026 года). Именно "Плакала" стала одним из самых известных украиноязычных музыкальных видео в мире.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скандальная Анна Алхим внезапно появилась в украинской вышиванке и вызвала шумиху в соцсетях.

Также мы писали о том, о самых громких провалах украинцев на Евровидении. Речь идет о Пономареве, O.Torvald, Melovin и других известных исполнителях .

Теги:
#Музыка #Тест #KAZKA