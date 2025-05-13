Пономарев, O.Torvald, Melovin и другие: вспоминаем самые громкие провалы Украины на Евровидении (видео)

Некоторые выступления представителей Украины на Евровидении были неудачными

Украина впервые в своей истории приняла участие в песенном конкурсе Евровидение в 2003 году. Тогда нашу страну представлял молодой исполнитель Александр Пономарев. А уже в 2004 году от Украины поехала Руслана, которая привезла первую победу. В истории участия Украины в Евровидении было уже три победы, были и вторые, и третьи места. Однако далеко не всегда участие Украины было успешным — были и провалы.

"Телеграф" расскажет о не самых удачных выступлениях представителей Украины на Евровидении за всю историю участия конкурсе.

Украина победила на конкурсе Евровидение три раза. Впервые фурор сделала Руслана со своими "Дикими танцями" в 2004 году. Второй раз победу в Украину привезла певица Джамала с песней "1944" в 2016 году. А третью победу Украина получила уже во время полномасштабной войны в 2022 году — тогда нашу страну представляла группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія".

Однако не все выступления представителей Украины на Евровидении были успешными. Можно выделить пять участников, участие которых было провальным. И хотя они заняли последние места на конкурсе, однако, это не помешало артистам успешно продолжать карьеру в Украине. А для некоторых из них провал на Евровидении стал трамплином для развития своего творчества.

Провальные выступления Украины на Евровидении

Александр Пономарев — Hasta La Vista. Евровидение 2003 года, 14 место.

Гринджоли — "Разом нас багато". Евровидение 2005 года, 19 место.

Гайтана — Be My Guest. Евровидение 2012 года, 15 место.

O.Torvald — Time. Евровидение 2017 года, 24 место.

Melovin — Under The Ladder. Евровидение 2018 года, 17 место.

Евровидение 2025 — где и когда смотреть

Сегодня, 13 мая, в швейцарском Базеле пройдет первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. Именно в первом полуфинале выступят и представители Украины — группа Ziferblat. Украинцы будут показывать свой номер на сцене конкурса под номером 5.

Первый полуфинал (как и второй, и сам финал) будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Транслировать Евровидение 2025 будет "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення". Также просмотреть конкурс можно будет на YouTube-канале Eurovision. А послушать трансляцию украинцы смогут на "Радіо Промінь".

Группа Ziferblat. Фото: Getty Images

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