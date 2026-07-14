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Ви точно наспівували цю пісню: вгадайте український кліп лише за одним кадром

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Музичний тест
Музичний тест. Фото Колаж "Телеграфу"

Загадана пісня довгий час очолювала музичні чарти

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Українські виконавці славляться своїми хітами, які щодня наспівують тисячі українців. Не менш якісними у них виходять і кліпи — їх меломани можуть вгадати лише за одним стоп-кадром.

Чи зможете ви похвалитися такою навичкою? "Телеграф" підготував тест, який покаже, наскільки українська музика запала вам у душу.

Погляньте на зображення нижче, але не дивіться відповідь одразу:

Правильна відповідь — KAZKA — "Плакала".

Цікавий факт: після виходу композиція стала справжнім проривом для гурту. Пісня очолила музичні чарти, а кліп переглянули сотні мільйонів разів (майже 500 мільйонів переглядів на липень 2026 року). Саме "Плакала" стала одним із найвідоміших україномовних музичних відео у світі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандальна Ганна Алхім раптово з’явилася в українській вишиванці та викликала галас у соцмережах.

Також ми писали про те, про найгучніші провали українців на Євробаченні. Йдеться про Пономарьова, O.Torvald, Melovin та інших відомих виконавців.

Теги:
#Музика #Тест #KAZKA