Вы всегда выбирали неправильно: чем на самом деле отличаются куры с желтой и белой кожей

Цвет имеет значение, но обращать внимание следует и на другие признаки

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Выбирая курицу на рынке или в магазине, многие покупатели обращают внимание на цвет ее кожи, ведь считают, что желтизна свидетельствует о натуральности и высоком качестве мяса. Однако специалисты опровергают эту теорию.

Более подробно о том, от чего на самом деле зависит цвет кожи и какую курицу лучше выбрать, расскажет "Телеграф" со ссылкой на портал OK Diario.

Как пишет издание, разница между желтой и белой кожей, прежде всего, связана с питанием птицы. Если в рационе много кукурузы, люцерны или других кормов, богатых каротиноидами, пигменты накапливаются в жировой ткани и придают коже желтоватый оттенок.

Шпаргалка для покупателя

Белая кожа, напротив, характерна для пород или хозяйств, где используют другие типы кормов с меньшим содержанием природных пигментов. Также цвет может влиять на возраст птицы и генетические особенности.

Специалисты также предостерегают от распространенного мифа, что желтая кожа является признаком "домашней" курицы. В промышленном производстве такого оттенка часто достигают именно благодаря специально подобранному рациону, поэтому ориентироваться только на цвет не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать в магазине гарантированно спелый фрукт.