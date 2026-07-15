Ви завжди обирали неправильно: чим насправді відрізняються кури з жовтою та білою шкірою

Колір має значення, але звертати увагу слід й на інші ознаки

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Обираючи курку на базарі чи в магазині, багато покупців звертають увагу на колір її шкіри, адже вважають, що жовтизна свідчить про натуральність і вищу якість м’яса. Однак фахівці спростовують цю теорію.

Докладніше про те, від чого насправді залежить колір шкіри і яку курку краще обрати, розповість "Телеграф" із посиланням на портал OK Diario.

Як пише видання, різниця між жовтою та білою шкірою насамперед пов’язана з харчуванням птиці. Якщо в раціоні курки багато кукурудзи, люцерни або інших кормів, багатих на каротиноїди, пігменти накопичуються в жировій тканині та надають шкірі жовтуватого відтінку.

Шпаргалка для покупця

Біла шкіра, навпаки, характерна для порід або господарств, де використовують інші типи кормів із меншим вмістом природних пігментів. Також на колір можуть впливати вік птиці та генетичні особливості.

Фахівці також застерігають від поширеного міфу, що жовта шкіра є ознакою "домашньої" курки. У промисловому виробництві такого відтінку часто досягають саме завдяки спеціально підібраному раціону, тому орієнтуватися лише на колір не варто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як обрати у магазині гарантовано стиглий фрукт.