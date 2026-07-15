Подорожание проезда в метро может снизить цены на такси в Киеве. Как это возможно

На стоимость поездок будут влиять сразу несколько факторов

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Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в Киеве с 15 июля не обязательно приведет к росту тарифа на такси. Напротив, теоретически возможен и обратный сценарий — понижения цен на поездки.

Об этом рассказал транспортный эксперт, преподаватель кафедры городского строительства КНУСА, директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов в блицинтервью "Телеграфу": "Новый тариф 30 гривен: киевлян предупредили о неожиданных последствиях, которые коснутся каждого".

Он отметил, что не ожидает массового перехода с общественного транспорта в такси. Даже после удорожания до 30 гривен разрыв в цене с такси остается кратным.

"Люди, уже пользующиеся такси, априори готовы платить больше, поэтому резкого сдвига в их поведении не произойдет. Воздействие на рынок такси будет косвенным и растянутым во времени", — сказал Беспалов.

Новые цены на проезд в Киеве

Как изменится цена на проезд в Киеве

К слову, главным долгосрочным эффектом повышения цен на проезд эксперт считает рост спроса на личный транспорт. Для многих это будет электромобиль, особенно по возможности заряжаться по льготному ночному тарифу. То есть изменение тарифов может больше повлиять не на рынок такси, а на решение людей покупать собственое авто.

Рост количества автомобилей при этом повлияет на рынок такси. Эксперт полагает, что теоретически это может увеличить предложение на райдшеринговых платформах и даже немного удешевить поездки.

"В то же время больше автомобилей — это больше пробок и больше времени в пути, а время — одна из составляющих тарифа такси, поэтому поездки все же будут дорожать", — подчеркнул он.

Дмитрий Беспалов

Беспалов также называет ряд факторов, которые дополнительно давят на тариф такси. Первое — горючее: это весомая составляющая себестоимости поездки, и его подорожание ощутимо влияет на тариф.

"Второй — предложение сокращается, потому что водители такси — это преимущественно мужчины призывного возраста: часть мобилизовали, часть под риском мобилизации, а бронирования для таксистов, насколько мне известно, не существует — тем более для тех, кто работает через платформы типа Uklon, Uber или Bolt", — объясняет собеседник.

При этом, резких изменений в стоимости поездок ждать не стоит. По мнению Беспалова, последствия повышения тарифа будут проявляться постепенно и совсем в других местах: в маршрутках, пробках и на площадках автодилеров, в увеличении потребления электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с ценами на проезд в маршрутках в Киеве.