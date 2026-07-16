Что категорически запрещено делать в праздник 16 июля, чтобы не жить в нищете
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В этот день следует внимательно следить за природой
В этот четверг, 16 июля, по новому лианскому календарю православные христиане и греко-католики чтят память святого священномученика Афиногена и десятерых его учеников. Они погибли за христианскую веру.
Святой Афиноген был епископом в городе Севастия (Малая Армения). По преданию местный правитель приказал всем жителям принести жертвы языческим богам. Афиноген не только отказался выполнить повеление, но и поддержал своих учеников в верности Христу.
Сначала казнили десятерых его учеников. После этого палачам предложили отречься от веры и самому епископу, однако он не согласился. Перед казнью Афиноген попросил только об одном — в последний раз помолиться в монастыре, где жил. Там он и принял мученическую смерть.
Традиции и приметы 16 июля
С этой даты наши предки начинали массовую жатву, считая, что жара уже идет на убыль, а работа в поле будет легче. Существовала интересная традиция – первый сноп ржи не везли сразу домой. Его ставили отдельно и хранили до следующей посевной.
- если птицы не поют – ждите затяжных дождей;
- пауки плетут паутину — в ближайшие дни будет солнечно;
- гроза в этот день — осень будет грибной;
- прохладное утро – зима будет ранней;
- день ясный и безветренный — жатва пройдет без продолжительных дождей.
Что нельзя делать 16 июля
- срывать последний колосок на поле – его следует оставить как символ изобилия;
- ходить в лес без надобности – в середине лета дикие звери становятся особенно беспокойными, поэтому лишние путешествия лучше отложить;
- рубить деревья или дрова – лучше повреждать живую природу, чтобы не навлечь невзгоды на хозяйство;
- начинать новые дела после заката — все начатое вечером будет продвигаться медленно или останется незавершенным.
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