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Що категорично заборонено робити у свято 16 липня, щоб не жити у бідності

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Церковне свято 16 липня 2026
Церковне свято 16 липня 2026. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цього дня варто уважно стежити за природою

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Цього четверга, 16 липня, за новоюліанським календарем православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого священномученика Афіногена та десятьох його учнів. Вони загинули за християнську віру.

Святий Афіноген був єпископом у місті Севастія (Мала Вірменія). За переказами, місцевий правитель наказав усім жителям принести жертви язичницьким богам. Афіноген не лише відмовився виконати наказ, а й підтримав своїх учнів у вірності Христу.

Спочатку стратили десятьох його учнів. Після цього катам запропонували зректися віри й самому єпископу, однак він не погодився. Перед стратою Афіноген попросив лише про одне — востаннє помолитися в монастирі, де жив. Саме там він і прийняв мученицьку смерть.

Традиції та прикмети 16 липня

З цієї дати наші предки починали масові жнива, вважаючи, що спека вже йде на спад, а робота в полі буде легшою. Існувала цікава традиція — перший сніп жита не везли одразу додому. Його ставили окремо та берегли до наступної посівної.

  • якщо птахи перестали співати — чекайте на затяжні дощі;
  • павуки плетуть павутиння — найближчими днями буде сонячно;
  • гроза цього дня — осінь буде грибною;
  • прохолодний ранок — зима буде ранньою;
  • день ясний і безвітряний — жнива минуть без тривалих дощів.
прикмети 16 липня
Народні прикмети 16 липня. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 16 липня

  • зривати останній колосок на полі — його слід залишити як символ достатку;
  • ходити до лісу без потреби — в середині літа дикі звірі стають особливо неспокійними, тому зайві мандрівки краще відкласти;
  • рубати дерева або дрова — краще пошкоджувати живу природу, аби не накликати негаразди на господарство;
  • починати нові справи після заходу сонця — усе розпочате ввечері просуватиметься повільно або залишиться незавершеним.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи буде вихідний на День незалежності 2026. Пам'ятаєте, яка дата цього свята?

Теги:
#Традиції #Заборони #Народні прикмети #Церковне свято