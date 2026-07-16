Що категорично заборонено робити у свято 16 липня, щоб не жити у бідності
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Цього дня варто уважно стежити за природою
Цього четверга, 16 липня, за новоюліанським календарем православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого священномученика Афіногена та десятьох його учнів. Вони загинули за християнську віру.
Святий Афіноген був єпископом у місті Севастія (Мала Вірменія). За переказами, місцевий правитель наказав усім жителям принести жертви язичницьким богам. Афіноген не лише відмовився виконати наказ, а й підтримав своїх учнів у вірності Христу.
Спочатку стратили десятьох його учнів. Після цього катам запропонували зректися віри й самому єпископу, однак він не погодився. Перед стратою Афіноген попросив лише про одне — востаннє помолитися в монастирі, де жив. Саме там він і прийняв мученицьку смерть.
Традиції та прикмети 16 липня
З цієї дати наші предки починали масові жнива, вважаючи, що спека вже йде на спад, а робота в полі буде легшою. Існувала цікава традиція — перший сніп жита не везли одразу додому. Його ставили окремо та берегли до наступної посівної.
- якщо птахи перестали співати — чекайте на затяжні дощі;
- павуки плетуть павутиння — найближчими днями буде сонячно;
- гроза цього дня — осінь буде грибною;
- прохолодний ранок — зима буде ранньою;
- день ясний і безвітряний — жнива минуть без тривалих дощів.
Що не можна робити 16 липня
- зривати останній колосок на полі — його слід залишити як символ достатку;
- ходити до лісу без потреби — в середині літа дикі звірі стають особливо неспокійними, тому зайві мандрівки краще відкласти;
- рубати дерева або дрова — краще пошкоджувати живу природу, аби не накликати негаразди на господарство;
- починати нові справи після заходу сонця — усе розпочате ввечері просуватиметься повільно або залишиться незавершеним.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи буде вихідний на День незалежності 2026. Пам'ятаєте, яка дата цього свята?