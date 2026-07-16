Легендарный "Каламбур" доит российскую аудиторию: речь может идти о десятках миллионов

Россияне годами смотрят повторы, а деньги якобы уходят в Украину

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Легендарная юмористическая передача "Каламбур", созданная украинскими артистами и ставшая культовой для зрителей 1990-х, продолжает получать значительные доходы от российской аудитории. Речь может идти о десятках миллионов рублей ежегодно.

Как сообщают росСМИ, в прошлом году выручка проекта "Каламбур" в РФ якобы составила около 91 млн рублей, из которых 89 млн рублей были выведены через американскую компанию в Украину.

Согласно публикации, доход продолжают приносить показы архивных выпусков, использование музыки из популярных рубрик "Крутое пике" и "Деревня дураков", а также платные подписки российских зрителей. Сообщается, что пользователям предлагают эксклюзивный контент за донаты от 50 рублей в месяц.

Кадр из выпуска "Крутое пике"

"Каламбур" был создан в 1996 году в Харькове. В том же году проект начали показывать на российском телеканале ОРТ, позже — на РТР, а затем в течение многих лет его повторы выходили на ТНТ, ДТВ, "Перец/Че" и других каналах. Всего было снято 136 оригинальных выпусков.

Российские СМИ также утверждают, что юридическое сопровождение проекта с самого начала осуществлялось через зарегистрированную в США компанию AFL Productions, которая создала в России дочернюю структуру ООО "Мэриот". Отмечается, что актеры Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Татьяна Иванова, Вадим Набоков, проживающие в Одессе, а также продюсер Юрий Володарский из Киева продолжают получать доходы от проекта.

Актеры "Каламбура"

Напомним, что один из героев "Каламбура" Сергей Гладков умер в 2023 году в Одессе. Больше всего он прославился благодаря шоу "Деревня дураков", где сыграл обаятельного веселого усача.