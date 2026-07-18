Посуда из нержавейки будет снова блестеть: домашняя паста убирает даже старый налет (видео)

Посуда из нержавеющей стали ценят за прочность и долговечность, однако даже качественные кастрюли и сковородки со временем теряют свой первоначальный вид.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На поверхности появляются жирные пятна, темный налет и следы от воды, которые не всегда удается удалить обычным мытьем. Чтобы вернуть нержавейке блеск, не обязательно покупать дорогие профессиональные средства – помочь может простая домашняя смесь из доступных компонентов. Об этом говорится на YouTube-канале "Точка Зрения 360⁰".

Для очистки понадобятся ингредиенты, которые часто есть дома: пищевая сода, лимонная кислота, средство для мытья посуды и перекись водорода. Такая паста сочетает очищающие свойства нескольких компонентов: сода помогает удалить загрязнение, лимонная кислота работает против налета, а моющее средство растворяет жир.

Чтобы приготовить средство, нужно смешать 2 столовых ложки пищевой соды, 2 столовых ложки лимонной кислоты, 3 столовых ложки обычного моющего средства и 2 столовых ложки перекиси водорода. Смесь нужно тщательно перемешать и оставить на несколько минут, чтобы компоненты лучше соединились.

Готовую пасту нужно нанести на поверхность посуды с помощью губки, уделяя особое внимание местам с наибольшим скоплением жира и налета. Затем посуду можно накрыть пищевой пленкой и оставить примерно на 30 минут. За это время средство поможет размягчить загрязнение, после чего будет значительно легче удалить.

После завершения процедуры посуду нужно тщательно промыть горячей водой и протереть губкой или мягкой салфеткой. Особое внимание следует уделить стыкам, ручкам и труднодоступным участкам, где часто остаются остатки жира. Если загрязнения очень стары, процедуру можно повторить или оставить пасту действовать на более длительное время.

В то же время, перед использованием любых домашних средств желательно проверить их действие на небольшом незаметном участке. Не стоит использовать жесткие металлические щетки, они могут оставить царапины на поверхности нержавейки и испортить ее вид.

Такой простой способ помогает освежить посуду и вернуть ей чистоплотный вид без значительных затрат. Регулярный уход и правильная очистка позволят кастрюлям и другой посуде из нержавеющей стали дольше оставаться блестящими и ухоженными.