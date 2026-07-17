"Львівський" против "Квас Тарас": какой популярный напиток оказался настоящим, а где сэкономили

Один напиток получил самую высокую оценку — он опередил другой сразу по нескольким критериям

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Несмотря на популярность домашних напитков, квас остается одним из любимых вариантов, чтобы освежиться в жару. Его покупают для окрошки, пьют просто холодным или берут с собой в жаркие дни. Однако за похожим названием и вкусом может скрываться совершенно разный состав.

Особенно популярны в магазинах два вида кваса — "Львівський" и "Квас Тарас". "Телеграф" решил сравнить их состав и выяснить, какой напиток ближе к традиционному квасу, а где производители могли упростить технологию.

Для анализа взяли классические варианты напитков объемом 2 литра. Оказалось, что преимущество получил "Львівський", и на это есть несколько причин:

"Львівський" производится по технологии двойного брожения. В его составе есть не только дрожжи, но и молочнокислые бактерии. Именно они формируют характерный вкус кваса с легкой кислинкой, в то время как в "Квас Тарас" указаны только дрожжи.

В его составе есть не только дрожжи, но и молочнокислые бактерии. Именно они формируют характерный вкус кваса с легкой кислинкой, в то время как в "Квас Тарас" указаны только дрожжи. Основа "Львівського" ближе к традиционной. Для него используют ржаную муку, ферментированный ржаной и ячменный солод, которые придают напитку хлебный аромат и насыщенный вкус. В "Квас Тарас" также есть зерновые компоненты, но технология производства проще.

Для него используют ржаную муку, ферментированный ржаной и ячменный солод, которые придают напитку хлебный аромат и насыщенный вкус. В "Квас Тарас" также есть зерновые компоненты, но технология производства проще. В "Квас Тарас" вкус отчасти корректируют дополнительными компонентами. Из-за отсутствия молочнокислого брожения для регулирования кислотности используют лимонную кислоту. Также в составе может быть глюкозно-фруктозный сироп или сахар в зависимости от партии.

Состав "Львівський квас" и "Квас Тарас". Фото: "Телеграф"

В то же время оба напитка не содержат агрессивных консервантов, а их составы в целом отвечают требованиям безопасности. Разница лишь в том, что "Львівський" оказался более близким к классическому квасу по способу приготовления, а "Квас Тарас" — более промышленным вариантом для массового потребления.

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