Посуд із нержавійки знову блищатиме: домашня паста прибирає навіть старий наліт (відео)

Посуд із нержавіючої сталі цінують за міцність і довговічність, однак навіть якісні каструлі та сковорідки з часом втрачають свій первісний вигляд.

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На поверхні з’являються жирні плями, темний наліт і сліди від води, які не завжди вдається видалити звичайним миттям. Щоб повернути нержавійці блиск, не обов’язково купувати дорогі професійні засоби — допомогти може проста домашня суміш із доступних компонентів. Про це йдеться на порталі YouTube-каналі "Точка Зору 360⁰".

Для очищення знадобляться інгредієнти, які часто вже є вдома: харчова сода, лимонна кислота, засіб для миття посуду та перекис водню. Така паста поєднує очищувальні властивості кількох компонентів: сода допомагає видалити забруднення, лимонна кислота працює проти нальоту, а мийний засіб розчиняє жир.

Щоб приготувати засіб, потрібно змішати 2 столові ложки харчової соди, 2 столові ложки лимонної кислоти, 3 столові ложки звичайного мийного засобу та 2 столові ложки перекису водню. Суміш необхідно ретельно перемішати та залишити на кілька хвилин, щоб компоненти краще з’єдналися.

Готову пасту потрібно нанести на поверхню посуду за допомогою губки, приділяючи особливу увагу місцям із найбільшим скупченням жиру та нальоту. Після цього посуд можна накрити харчовою плівкою та залишити приблизно на 30 хвилин. За цей час засіб допоможе розм’якшити забруднення, після чого їх буде значно легше видалити.

Після завершення процедури посуд потрібно ретельно промити гарячою водою та протерти губкою або м’якою серветкою. Особливу увагу варто приділити стикам, ручкам і важкодоступним ділянкам, де часто залишаються залишки жиру. Якщо забруднення дуже старі, процедуру можна повторити або залишити пасту діяти на довший час.

Водночас перед використанням будь-яких домашніх засобів бажано перевірити їх дію на невеликій непомітній ділянці. Не варто використовувати жорсткі металеві щітки, адже вони можуть залишити подряпини на поверхні нержавійки та зіпсувати її вигляд.

Такий простий спосіб допомагає освіжити посуд і повернути йому охайний вигляд без значних витрат. Регулярний догляд і правильне очищення дозволять каструлям та іншому посуду з нержавіючої сталі довше залишатися блискучими й доглянутими.