Абсурдность такого заявления высмеяли в сети

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Российский певец Сергей Лазарев, известный своей поддержкой политики Кремля и войны против Украины, неожиданно неожиданно начал сравнивать себя с одной из главных спортивных легенд современности — аргентинским футболистом Лионелем Месси.

Сам артист, похоже, решил подыграть подобным заявлениям поклонникам и с юмором отреагировал на очередные сравнения в соцсетях. "Ребят, нелегко и на Евровидении выступать, и на Чемпионате мира по футболу биться! Но ради вас я готов на всё. Буду рад поддержке нас в финале! Пожелайте мне удачи", — написал Лазарев, комментируя публикацию, где его пытались сопоставить с Месси.

Однако масштаб сравнения быстро вышел за рамки шутки. Некоторые россияне начали всерьез обсуждать "сходство" певца с футбольной звездой, хотя многие другие не увидели между ними практически ничего общего. В комментариях удивляются таким параллелям и открыто указывают на отсутствие внешнего сходства.

"Но ведь они совсем не похожи, как их можно было спутать?", "Не похоже ведь", "Мне кажется, это 100% Серена Уильямс", "Ничего более непохожего я еще не видел", — пишут в сети.

Чтобы проверить, насколько оправданы подобные заявления, "Телеграф" провел эксперимент и отправил фото Лионеля Месси и путиниста на детальный анализ искусственного интеллекта. Результат оказался не в пользу россиянина.

"Путинист похож на легенду футбола примерно так же, как "Лада Калина" на "Феррари" — разве что наличием четырех колес. Все "сходство" заканчивается на отдельных визуальных элементах. Это классический случай, когда желаемое выдается за действительное", — говорится в выводах.

Напомним, что ранее в России взялись за украинского рэпера "Киевстонера". Пропагандисты обвиняют его в подготовке атаки беспилотниками на предприятие ВПК в Подмосковье.