Не спешите выбрасывать бутылки: они могут спасти ваш урожай

Это очень простой лайфхак

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Старые пластиковые бутылки многие считают ненужным и без раздумий выбрасывают. Однако опытные дачники и огородники давно обрели им полезное применение.

Оказывается, обычная бутылка может помочь растениям легче пережить жару и нехватку влаги, как написали в "startlap". Для этого не понадобятся ни дорогостоящие устройства, ни специальные навыки.

Из них легко сделать простую систему полива, которая постепенно подаёт воду в почву и помогает растениям пережить жару без дополнительных затрат.

Пластиковые бутылки на огороде. Фото: clickpetroleoegas, сгенерированное ИИ

Суть метода проста: бутылку наполняют водой, переворачивают и вставляют в землю у растения. Влага поступает постепенно, поэтому почва дольше остается увлажненной и не пересыхает.

Такой способ не нуждается в оборудовании и хорошо подходит для рассады, горшков и небольших грядок. Это практическое использование бутылок, которое помогает экономить воду и время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что старую простыню не стоит выбрасывать — она может стать полезной в быту и помочь защитить электроприборы в доме от пыли и повреждений.