Одна простая операция удвоит урожай винограда и защитит от болезней

От этой манипуляции зависит размер грозди и общий урожай солнечной ягоды

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Наверное, самое главное условие для выращивания винограда — это недопущение загущенности кустов. Как только вы бросили на самотек процессы роста виноградных лоз, они как змеи сплетаются между собой, цепляются усиками за все вокруг и создают отличные условия для вспышки грибковых болезней. И спасти ситуацию могут только "зеленые операции", основная из которых — удаление пасынков.

Итак, как правильно удалять пасынки? И что это такое вообще…

Пасынок винограда — это дополнительный молодой побег, который появляется из пазухи листьев основного побега.

Три главных правила пасынкования:

До грозди винограда и вровень с ней пасынки удаляются полностью. Сразу после грозди удаляем пасынок, оставляя один его лист. Ближе к верхушке побега оставляется два листа от пасынка, и эти оставленные листья будут кормить нашу гроздь, от чего она и будет крупнее и слаще.

Конечно, работать с пасынками надо начинать с весны, но и середина лета — тоже важный этап. Это подтвердит каждый, кто начал преждевременную чеканку виноградника: ведь при удалении основной точки роста, пасынки рьяно активируются и стартуют со всех сторон с огромной силой.

Основной побег и его пасынок, который можно удалить полностью, а можно оставить 1-2 листа.

Зачем нужно пасынкование винограда? Одну причину мы уже назвали: грозди становятся крупнее, легче набирается сахар в ягодах. Плюс к этому созревание наступает на несколько дней раньше. Также при удалении лишних побегов происходит осветление зоны плодоношения, улучшается проветривание, на грозди больше попадает солнечного света. Это все надо, чтобы снизить риск появления грибков гнили, милдью и оидиума — основных виноградных болезней.

Получается, что простая операция позволяет снизить количество "химии" на винограднике, а иногда и вовсе обойтись без нее. А уж качество урожая как повышается, поверьте!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значит белый налет на винограде и как его быстро спасти от гибели.