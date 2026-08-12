Первое за 27 лет: как выглядело солнечное затмение над Киевом (фото Яна Доброносова)

Солнце в столице Украины выглядело как надкушенное яблоко

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В Киеве солнечное затмение было видно частично. Однако даже в таком формате это явление выглядело очень величественно.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сфотографировал этот увлекательный процесс. На фото он показал как изменялось Солнце во время затмения.

На кадрах видно, что на фоне заходящего Солнца появляется небольшое затмение. Эта лунная тень приближалась к точке пересечения с солнечным светом.

Солнечное затмение в Киеве. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Солнечное затмение в Киеве. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Солнечное затмение в Киеве. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"В Киеве немного можно было увидеть затемнение. Это выглядело как надкушенное яблоко. Наблюдать его можно было недолго, потому что в это время у нас садится солнце", — написал Ян Доброносов.

Солнечное затмение в Киеве было видно недолго. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Солнечное затмение в Киеве было видно недолго. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Солнечное затмение 12 августа: когда будет видно в Киеве. Инфографика "Телеграф"/ШИ

Что известно о солнечном затмении 12 августа 2026 года

Как сообщал "Телеграф", это первое полное солнечное затмение за 27 лет, которое будет видно на территории континентальной Европы. Траектория полной фазы пройдет через населенные и доступные регионы Европы, а сам пик явления во многом будет совпадать с моментом захода Солнца.

Лунная тень начнет движение в Арктике, пройдет у Северного полюса, пересечет Гренландию, Исландию. Завершит свой путь в северной и восточной Испании, а также на Балеарских островах. В зоне максимального закрытия у побережья Исландии полная тьма будет длиться 2 минуты и 18 секунд. Так как в Испании явление произойдет прямо на закате, свет пройдет через плотные слои атмосферы, небо окрасится в огненные золотые и багровые тона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Европа сходит с ума из-за затемнения 12 августа.