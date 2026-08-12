Новый забор вокруг дома может влететь в копеечку: на чем можно сэкономить

Женщина указала сумму с учетом доставки и других мелочей

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Цены на строительные работы в Украине увеличиваются каждый год. В частности, в 2026 году поставить 30-метровый забор из профнастила может стоить менее 1 тысячи долларов США.

Об этом рассказала украинка в соцсети Instagram. По ее словам, на работы ушло около двух дней.

Женщина рассказала, что между ее двором и соседями был старый забор, который не выстоял бы еще одну зиму. Поэтому они решили его заменить своими силами.

"На демонтаж ушло менее двух дней. Между нашими участками очень большой перепад уровня поверхности, поэтому фундамент решили оставить", — рассказала женщина.

По ее словам, первыми заказали трубы. На это ушло 14,5 тысяч гривен. А на профнастил 21 тысяча гривен.

"Краска, грунтовка и другие мелочи еще 1,5 тысячи гривен. Под каждый столб делали яму буром и наваривали специальный "якорь", — отметила она.

По словам девушки, также пришлось покупать песок и щебень. На это потратили 3474 гривны и еще 1 тысячу на цемент.

"Все работы делал мой муж с соседом. И это реально сэкономило бюджет. Профнастил мы выбрали двусторонний, чтобы с каждой стороны выглядело красиво. С учетом доставок и других мелочей получилось 42 тысячи гривен", — рассказала женщина.

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