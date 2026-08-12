Средство из аптеки убирает то, что не берет гель для унитаза: чем удалить серый налет

Дело не в известковом камне, а в невидимой пленке

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Многие хозяева годами борются с потемневшим унитазом при помощи сильнодействующих гелей и хлорки, но результат держится максимум пару дней. Причина в том, что проблему изначально пытаются решить не тем средством.

Как пишет польское издание Wprost, сероватый оттенок керамики чаще всего вызывает не известковый налет, а тонкая биопленка. Это отложение практически не заметно, но именно из-за него фарфор теряет белизну, а в санузле появляется неприятный запах.

Почему хлорка не всегда помогает

Биопленка — это слой из бактерий, органических частиц и бытовых загрязнений, который постепенно нарастает на керамике. Хлорсодержащие средства действуют агрессивно и отбеливают поверхность, но не всегда справляются именно с этим типом налета. А вот известковые отложения, наоборот, боятся не хлора, а кислоты — поэтому для них лучше подходят уксус или лимонная кислота.

Как удалить биопленку

Обычная 3%-ная перекись водорода из аптечки выделяет активный кислород, который расщепляет органические загрязнения, отвечающие за потемнение и запах. Это средство не растворит толстый слой минерального камня, но при регулярном использовании поможет освежить унитаз.

Фото сгенерировано ИИ

Вылейте около половины стакана 3%-ной перекиси водорода в унитаз и оставьте на 30 минут. Пройдитесь ершиком по внутренней поверхности унитаза и смойте водой

Большая часть отложений скапливается не в чаше, а под ободком, куда постоянно стекает вода и смывает средство слишком быстро. Чтобы решить эту проблему, смочите перекисью водорода пару полосок бумажного полотенца и уложите их под ободок. Так жидкость останется именно там, где скапливается больше всего грязи, а не сразу уйдет в сифон.

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