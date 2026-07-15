Прощайте, душевые поддоны: новая модель упрощает уборку и делает ванну более просторной
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Такое решение подойдет для маленькой комнаты
Привычные душевые поддоны постепенно теряют популярность. В современном дизайне ванных комнат все чаще выбирают другой вариант – душевые зоны walk-in.
Такой формат предполагает душ без высокого бортика и заметный переход между зоной купания и остальной ванной комнатой. Благодаря этому помещение выглядит более просторным, светлым и современным, как написали в "Оk Diariо".
Что такое душевая walk-in
Главная особенность такой душевой кабины — ровный пол без ступенек. Вода отводится через почти незаметный линейный или центральный слив, расположенный в полу.
Отсутствие поддона и лишних перегородок создает эффект единого пространства. Кроме того, такой вариант более удобен в использовании, ведь не нужно переступать через высокий бортик.
Почему этот вариант становится популярным
Дизайнеры отмечают, что душевые walk-in совмещают не только эстетику, но и практичность. Среди главных преимуществ:
- ванная комната кажется большей;
- проще поддерживать чистоту;
- конструкция подходит для людей всех возрастов;
- можно установить прозрачное безрамное стекло;
- скрытый ливень лучше вписывается в интерьер.
Такой душ особенно хорошо подходит для небольших ванных комнат, где важно максимально эффективно использовать пространство.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на каких моделях смесителей будет меньше пятен и царапин.