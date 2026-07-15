Прощайте, душевые поддоны: новая модель упрощает уборку и делает ванну более просторной

Такое решение подойдет для маленькой комнаты

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Привычные душевые поддоны постепенно теряют популярность. В современном дизайне ванных комнат все чаще выбирают другой вариант – душевые зоны walk-in.

Такой формат предполагает душ без высокого бортика и заметный переход между зоной купания и остальной ванной комнатой. Благодаря этому помещение выглядит более просторным, светлым и современным, как написали в "Оk Diariо".

Что такое душевая walk-in

Главная особенность такой душевой кабины — ровный пол без ступенек. Вода отводится через почти незаметный линейный или центральный слив, расположенный в полу.

Отсутствие поддона и лишних перегородок создает эффект единого пространства. Кроме того, такой вариант более удобен в использовании, ведь не нужно переступать через высокий бортик.

Душевая walk-in. Фото: Instagram

Почему этот вариант становится популярным

Дизайнеры отмечают, что душевые walk-in совмещают не только эстетику, но и практичность. Среди главных преимуществ:

ванная комната кажется большей;

проще поддерживать чистоту;

конструкция подходит для людей всех возрастов;

можно установить прозрачное безрамное стекло;

скрытый ливень лучше вписывается в интерьер.

Такой душ особенно хорошо подходит для небольших ванных комнат, где важно максимально эффективно использовать пространство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на каких моделях смесителей будет меньше пятен и царапин.