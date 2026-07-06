Без кондиционера и вентилятора: как пережить жаркую ночь с помощью кухонного предмета

Кое-что нужно будет поставить возле кровати

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После периодов сильной жары многие люди сталкиваются с проблемой перегретых помещений ночью. В течение дня стены и мебель накапливают тепло и медленно его отдают.

Поэтому во всей квартире или доме становится душно. В таких условиях уснуть гораздо сложнее, а сон часто бывает прерывистым. В хорватском издании "dnevno" написали об одном простом лайфхаке, как быстро охладиться ночью.

Один из популярных лайфхаков TikTok, которым поделился пользователь, заключается в использовании обычных тканевых салфеток или маленьких полотенец. Их нужно смочить в воде, хорошо отжать и положить в морозильную камеру примерно за час перед сном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о простом и доступном способе охладить квартиру без дорогих систем кондиционирования. С помощью элементарных подручных материалов можно снизить температуру в помещении примерно на 10 градусов и сделать пребывание дома более комфортным. Расходы на такой метод составляют около 40 гривен, что делает его бюджетным решением для жарких дней.