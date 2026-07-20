Почти два миллиона гривен на запястье: олимпийская чемпионка Магучих поразила выбором часов

Спортсменка выбрала уникальный аксессуар

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На запястье легкоатлетки и олимпийской чемпионки Ярославы Магучих можно заметить не просто дорогой аксессуар, а одни из самых технологичных спортивных часов в мире. Рекордсменка выбрала модель, которая стоит десятки тысяч евро, но ее главная ценность совсем не в цене.

Как сообщили авторы Threads-страницы, специализирующейся на часах известных людей, украинская спортсменка носит Omega Aqua Terra Ultra Light. Эта модель оценивается примерно в 35 тысяч евро (более 1,7 млн гривен).

Часы Ярославы Магучих. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Главная особенность этих часов– его вес. Часы весят всего 55 граммов, что делает его одним из самых легких спортивных механических хронометров, которые когда-либо выпускала швейцарская компания Omega. Такого результата удалось достичь благодаря титановому корпусу и первому в истории бренду механизма, также изготовленному из титана.

Часы Ярославы Магучих. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Хотя абсолютный рекорд легкости принадлежит отдельным моделям Richard Mille, которые весят менее 20 граммов, для высокоточных механических часов вес в 55 грамм считается настоящим инженерным достижением.

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