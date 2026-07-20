Майже два мільйона гривень на зап'ясті: олімпійська чемпіонка Магучіх вразила вибором годинника
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Спортсменка обрала унікальний аксесуар
На зап'ясті легкоатлетки та олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх можна помітити не просто дорогий аксесуар, а один із найтехнологічніших спортивних годинників у світі. Рекордсменка обрала модель, яка коштує близько десятки тисяч євро, але її головна цінність — зовсім не в ціні.
Як повідомили автори Threads-сторінки, яка спеціалізується на годинниках відомих людей, українська спортсменка носить Omega Aqua Terra Ultra Light. Цю модель оцінюють приблизно у 35 тисяч євро (понад 1,7 млн гривень).
Головна особливість цього годинника — його вага. Годинник важить лише 55 грамів, що робить його одним із найлегших спортивних механічних хронометрів, які будь-коли випускала швейцарська компанія Omega. Такий результат вдалося досягти завдяки титановому корпусу та першому в історії бренду механізму, також виготовленому з титану.
Хоча абсолютний рекорд легкості належить окремим моделям Richard Mille, які важать менш як 20 грамів, для високоточного механічного годинника вага у 55 грамів вважається справжнім інженерним досягненням.
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