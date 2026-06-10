Бабушкин лайфхак, который снова в тренде: лук не гниет месяцами благодаря простому трюку

Многие украинцы сталкиваются с одинаковой проблемой — лук быстро портится: начинает прорастать, подгнивает или теряет плотность через несколько недель хранения.

В то же время существует простой способ, который использовали еще в быту предыдущих поколений и который сегодня снова приобретает популярность. Речь идет о хранении лука в нейлоновых чулках или сетчатых мешках, что обеспечивает естественную вентиляцию и защиту от влаги. Для продолжительного хранения важно сразу отбирать сухие, плотные луковицы без повреждений. Об этом говорится на портале "dnevno.hr".

Как работает старый метод

Суть этого способа состоит в том, что луковицы размещаются по одной в нейлоновом чулке или сетке и разделяются узлами. Это позволяет каждой головке "дышать" по отдельности, не касаясь других. Благодаря этому воздух свободно циркулирует, а влага не накапливается — именно она чаще всего влечет за собой гниение. Такая простая конструкция позволяет легко контролировать состояние продукта и быстро использовать нужное количество.

Условия правильного хранения

Лучше всего хранить лук в темном, сухом и прохладном месте — например, в амбаре или подвале. Свет и тепло ускоряют прорастание, поэтому кухонные поверхности или подоконники не подходят. Важно также не держать лук рядом с картофелем: повышенная влажность и выделяемые при хранении газы ускоряют порчу обоих продуктов.

Когда следует использовать холодильник

Если лук уже очищен или разрезан, правила меняются — его необходимо хранить в холодильнике. Лучше всего поместить продукт в герметичный контейнер или плотно завернуть в пищевую пленку. Нарезанный лук можно также хранить в пакете с застежкой. В таких условиях она остается свежей несколько дней, сохраняя вкус и аромат.

Простой метод с нейлоновыми чулками или сетками позволяет значительно продлить срок хранения лука без дополнительных затрат и сложных условий. Главное – обеспечить сухость, вентиляцию и правильное соседство продуктов. Такой подход помогает избежать лишних потерь и всегда иметь под рукой качественный лук для повседневной кухни.