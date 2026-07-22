Можете "отдать" собственную удачу: строгие запреты на праздник 22 июля

Ссориться в этот день запрещено

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В эту среду, 22 июля, по новому лианскому календарю Православная церковь Украины чествует равноапостольную святую Марию Магдалину — одну из самых преданных учениц Иисуса Христа. По старому стилю событие отмечалось 4 августа.

Несмотря на распространенный миф, в Евангелии Марию Магдалину не называют блудницей. Известно, что она родом из города Магдала на берегу Галилейского моря. По церковному преданию, Христос исцелил ее, изгнав семь бесов, после чего женщина стала одной из ближайших последовательниц.

Мария Магдалина сопровождала Иисуса во время Его проповеди, была рядом во время распятия, когда большинство учеников покинули Голгофу, а также пришли ко гробу утром после субботы. Именно ей первой явился воскресший Христос и поручил сообщить апостолам о Своем воскресении.

Традиции и приметы 22 июля

В день святой Марии Магдалины верующие посещают храм, молятся о здоровье родных, мире в семье и внутренней силе. Женщины традиционно просят праздника о защите детей, семейном благополучии и поддержке в сложных жизненных обстоятельствах.

Утренняя роса долго не высыхает – в ближайшие дни будет жарко.

Пчелы активно летают с самого утра – погода останется солнечной еще несколько дней.

Пауки массово плетут паутину до длительного периода без дождей.

Если вечером слышно много кузнечиков — август будет теплым.

Ласточки летают низко над землей — возможен кратковременный дождь.

Ясный закат без дымки обещает стабильную погоду на несколько следующих дней.

Ласточки летают низко над землей. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 22 июля

одалживать или давать кому-то свои украшения, особенно серьги, кольца или нательные крестики — вместе с ними можно "отдать" собственную удачу;

срывать цветы без надобности — в этот день растения обладают особой силой, а бездумно сорванный цветок мог "оскорбить" природу и навлечь мелкие неудачи;

долго смотреть на собственное отражение в воде или росе – так можно потерять душевное спокойствие или привлечь тревожные мысли;

начинать споры между близкими женщинами – матерью и дочерью, сестрами или подругами. Считалось, что возникший в этот день конфликт может затянуться надолго;

оставлять незавершенной важную работу — отложенное дело могло "запутать" дальнейшие планы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников и выходных будет во второй месяц лета. Мы опубликовали календарь в июле 2026 года.