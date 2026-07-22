Можете "віддати" власну удачу: суворі заборони у свято 22 липня

Сваритися в цей день заборонено

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Цієї середи, 22 липня, за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує рівноапостольну святу Марію Магдалину — одну з найвідданіших учениць Ісуса Христа. За старим стилем подія відзначалася 4 серпня.

Попри поширений міф, у Євангелії Марію Магдалину не називають блудницею. Відомо, що вона походила з міста Магдала на березі Галілейського моря. За церковним переданням, Христос зцілив її, вигнавши сім бісів, після чого жінка стала однією з Його найближчих послідовниць.

Марія Магдалина супроводжувала Ісуса під час Його проповіді, була поруч під час розп'яття, коли більшість учнів залишили Голгофу, а також прийшла до гробу вранці після суботи. Саме їй першій з'явився воскреслий Христос і доручив повідомити апостолам про Своє воскресіння.

Традиції та прикмети 22 липня

У день святої Марії Магдалини віряни відвідують храм, моляться про здоров'я рідних, мир у сім'ї та внутрішню силу. Жінки традиційно просять святу про захист дітей, сімейний добробут та підтримку у складних життєвих обставинах.

Ранкова роса довго не висихає — найближчими днями буде спекотно.

Бджоли активно літають із самого ранку — погода залишиться сонячною ще кілька днів.

Павуки масово плетуть павутиння — до тривалого періоду без дощів.

Якщо ввечері чути багато коників — серпень буде теплим.

Ластівки літають низько над землею — можливий короткочасний дощ.

Ясний захід сонця без серпанку обіцяє стабільну погоду на кілька наступних днів.

Ластівки літають низько над землею. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 22 липня

позичати або давати комусь свої прикраси, особливо сережки, каблучки чи натільні хрестики — разом із ними можна "віддати" власну удачу;

зривати квіти без потреби — цього дня рослини мають особливу силу, а бездумно зірвана квітка могла "образити" природу й накликати дрібні невдачі;

довго дивитися на власне відображення у воді чи росі — так можна втратити душевний спокій або притягнути тривожні думки;

починати суперечки між близькими жінками — матір'ю і донькою, сестрами чи подругами. Вважалося, що конфлікт, який виникне цього дня, може затягнутися надовго;

залишати незавершеною важливу роботу — відкладена справа могла "заплутати" подальші плани.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят та вихідних буде у другий місяць літа. Ми опублікували календар на липень 2026 року.