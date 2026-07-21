Забудете о грязных пятнах и жире в ящиках: как в этом поможет обычная фольга

Этот сверхтонкий лист металла сделает кухню чище

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Обычная алюминиевая фольга, которая есть почти на каждой кухне, может пригодиться не только для запекания или хранения продуктов. Ее можно использовать и не по назначению.

Ею можно выстелить дно кухонных ящиков, чтобы защитить их от грязи, влаги и пятен. Об этом лайфхаке написали Оk Diario.

Такой простой трюк помогает защитить поверхность ящиков от пятен, жира и случайно пролитой жидкости. Фольга создает дополнительный пласт между посудой и дном, благодаря чему загрязнения не попадают непосредственно на поверхность.

Еще одно преимущество такого метода — более легкая уборка. Если в ящике появятся следы пищи или влаги, достаточно заменить фольгу новой, а не тратить время на сложное мытье деревянных или других поверхностей.

Фольгой застелили дно кухонных ящиков. Фото: Телеграф, сгенерированное ИИ

Кроме этого, алюминиевая фольга может помочь уменьшить накопление влаги и неприятных запахов в местах, где хранятся посуда или кухонные принадлежности.

Чтобы воспользоваться этим способом, сначала нужно полностью очистить ящик, протереть его влажной тканью и хорошо высушить. После этого вырезать кусок фольги размером с дно и положить ее блестящей стороной вверх. Закреплять ее дополнительно не нужно – веса посуды будет достаточно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, зачем класть шарики из алюминиевой фольги в стиральную машину. Этот простой лайфхак помогает избежать распространенных проблем во время стирки.