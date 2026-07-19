Укр

Забудете о распространенных проблемах: зачем класть в стиральную машину вместе с одеждой шарики из фольги

Автор
Марина Бондаренко
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Обычный кусок фольги может изменить стирку
Обычный кусок фольги может изменить стирку. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот предмет может стать хорошим помощником

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Обычная кухонная фольга может понадобиться не только для запекания пищи. Ее можно также добавить в стиральную машину во время стирки.

Эксперты из Оk Diario объяснили, что такой трюк поможет уменьшить статическое электричество на одежде, ведь во время стирки вещи постоянно трутся друг о друга, из-за чего на тканях накапливается электрический заряд.

Особенно это касается синтетических материалов. Алюминий хорошо проводит электричество, поэтому может помочь нейтрализовать этот заряд.

Зачем в стиральную машинку класть шарики из фольги
Шарики из фольги. Фото: открытые источники

Благодаря этому одежда меньше притягивает ворс, волосы и шерсть домашних животных. Кроме того, вещи лучше распределяются в барабане во время отжима, поэтому на них может оставаться меньше складок.

Однако у такого способа есть и недостатки

Если шарики сделаны недостаточно плотно, кусочки фольги могут оторваться, попасть в сливную систему и вызвать проблемы с фильтрами или насосом. Также при сильном вращении они могут повредить барабан.

Поэтому перед использованием такого лайфхака важно уплотнить фольгу и учитывать, что этот метод подходит не для каждой стиральной машины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем ставить стакан воды в раковину.

Теги:
#Фольга #Лайфхак #Стиральная машина