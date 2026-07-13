Забудете об одной распространенной проблеме: зачем под горшок комнатного растения класть фольгу

Один кусок фольги может спасти мебель

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Обычная алюминиевая фольга, которая есть почти на каждой кухне, может иметь неожиданное применение не только в быту. Некоторые любители комнатных растений используют его под горшками.

Этот простой прием от садоводов используют, чтобы защитить мебель и пол от влаги, а также сделать уборку вокруг горшков более удобной. Об этом написали в "TN".

Для этого достаточно положить кусок фольги под горшок или на блюдце, которое собирает лишнюю воду. Она создает своеобразный защитный слой, который помогает избежать появления пятен от влаги и остатков почвы после полива.

Кроме того, фольга может помочь отражать свет на нижние листья некоторых комнатных растений и уменьшать воздействие постоянной влаги на поверхность подставки.

Фольга может упростить уборку вокруг цветов. Фото: сгенерированное ИИ

Однако при использовании этого метода важно не перекрывать дренажные отверстия в горшке. Если вода не сможет выходить, почва остается слишком влажной, что может привести к появлению грибка, гниению корней и другим проблемам с растением.

Чтобы такой способ был эффективным, фольгу советуют использовать как защиту под горшком, регулярно заменять ее при необходимости и не оставлять надолго воду, которая накапливается в поддоне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нужно делать с орхидеями каждый год, чтобы они не погибли.