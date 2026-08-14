Путин боится отравления. Раскрыт секрет его знаменитой кружки и ее содержимого (фото и видео)

Диктатор не выпускает ее из рук даже перед Трампом

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Владимир Путин нередко приходит на официальные мероприятия со своей термокружкой. По версии российских журналистов-расследователей, за привычкой использовать специальную посуду может стоять стремление президента РФ исключить риск отравления.

Как выяснили журналисты Навальный LIVE, Путин берет специальную кружку с собой даже на международные встречи. Например, в 2019 году, во время саммита G20 в Японии, пока президент США Дональд Трамп пил вино из обычного бокала, Путин пользовался своей термокружкой.

Путин на встрече с Трампом в 2019 году

Причем делает он это не только за границей. Такая же белая кружка с государственным гербом регулярно появляется у Путина и на мероприятиях в России.

Путин со специальной кружкой на пресс-конференции

Однажды президента спросили, что именно находится в кружке. Диктатор ответил, что это не чай, а "завар" — сбор сибирских трав. На вопрос о том, менялся ли его состав с годами, президент РФ ответил отрицательно и назвал напиток сбором из Сибири.

По словам Путина, он пьет "завар из сибирских трав"

Отмечается, что впервые знаменитая термокружка появилась на публике в декабре 2014 года — вскоре после аннексии Крыма. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что посуда была изготовлена по специальному заказу. Якобы первому лицу было удобнее пользоваться одной большой чашкой, чем несколькими маленькими.

По версии же самых журналистов, специальная посуда позволяет Путину снизить риск того, что в напиток посторонние смогут что-либо подмешать. После начала полномасштабной войны против Украины меры безопасности вокруг президента России значительно усилились, поэтому неудивительно, что Путин стал заметно чаще пользоваться своей термокружкой. Более того, по утверждению журналистов, аналогичные кружки появились и у сыновей, которых Путин, как сообщается, имеет от Алины Кабаевой.

Сегодня, после начала войны с Украиной, Путин принимает гораздо больше мер по своей защите. Соответственно, и из особой кружки теперь он пьет гораздо чаще. И мало того, из таких же кружек Путин приучил пить и своих сыновей от Алины Кабаевой говорится в сюжете Навальный LIVE

Ранее сообщалось, что Путина с любовницей возит личный бронепоезд. В нем есть баня и спортзал, но его нет в расписаниях.