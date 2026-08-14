Почему американцы массово выбрасывают пластиковые кухонные доски. Что занимает их место

Пористый пластик – самый неудачный выбор

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Пластиковые кухонные доски легкие и удобные, но в мире массово отказываются от них. Причина в том, что при нарезке на такой доске в пищу может попадать большое количество микропластика.

Почему пластиковые доски для кухни – не лучший выбор

Об этом рассказывает американский сайт Food&Wine со ссылкой на результаты исследования. Установлено, что нарезка овощей на полиэтиленовых и полипропиленовых досках приводит к попаданию микропластика в пищу.

Микропластик – это крошечные частицы пластика диаметром менее 5 миллиметров, которые разлагаются сотни или тысячи лет. Они не только загрязняют окружающую среду (микропластик обнаружен в облаках, воздухе, воде, почве и песке), но и попадают в организм человека.

Чем заменить пластиковую доску

Все видели пластиковые кухонные доски с царапинами и впадинами – то, что исчезло с поверхности доски, попало в пищу. Поэтому хозяйки по всему миру переходят на разделочные доски из дерева, натурального камня (гранит или мрамор), закаленного стекла.

Деревянная разделочная доска. Фото: magnific.com

Правила использования пластиковой доски

В то же время, как пишет Ruvati, Министерство сельского хозяйства США не запрещает пластиковые доски, но рекомендует выбирать деревянные или непористые пластиковые разделочные доски. Однако, выбирая пластик для нарезки продуктов, следует придерживаться четких правил.

Используйте острые ножи: тупые ножи увеличивают трение и износ пластиковых досок

Используйте несколько досок: одна – для сырого мяса, птицы и морепродуктов, а другая – для готовых к употреблению продуктов (овощи, сыры и т.п.)

Мойте разделочную доску горячей водой с мылом после каждого использования

После этого тщательно промойте чистой водой и хорошо высушите

Выбрасывайте поврежденные пластиковые доски – как только появились следы износа, доску не стоит использовать

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