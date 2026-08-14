Почему американцы массово выбрасывают пластиковые кухонные доски. Что занимает их место
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Пористый пластик – самый неудачный выбор
Пластиковые кухонные доски легкие и удобные, но в мире массово отказываются от них. Причина в том, что при нарезке на такой доске в пищу может попадать большое количество микропластика.
Почему пластиковые доски для кухни – не лучший выбор
Об этом рассказывает американский сайт Food&Wine со ссылкой на результаты исследования. Установлено, что нарезка овощей на полиэтиленовых и полипропиленовых досках приводит к попаданию микропластика в пищу.
Микропластик – это крошечные частицы пластика диаметром менее 5 миллиметров, которые разлагаются сотни или тысячи лет. Они не только загрязняют окружающую среду (микропластик обнаружен в облаках, воздухе, воде, почве и песке), но и попадают в организм человека.
Чем заменить пластиковую доску
Все видели пластиковые кухонные доски с царапинами и впадинами – то, что исчезло с поверхности доски, попало в пищу. Поэтому хозяйки по всему миру переходят на разделочные доски из дерева, натурального камня (гранит или мрамор), закаленного стекла.
Правила использования пластиковой доски
В то же время, как пишет Ruvati, Министерство сельского хозяйства США не запрещает пластиковые доски, но рекомендует выбирать деревянные или непористые пластиковые разделочные доски. Однако, выбирая пластик для нарезки продуктов, следует придерживаться четких правил.
- Используйте острые ножи: тупые ножи увеличивают трение и износ пластиковых досок
- Используйте несколько досок: одна – для сырого мяса, птицы и морепродуктов, а другая – для готовых к употреблению продуктов (овощи, сыры и т.п.)
- Мойте разделочную доску горячей водой с мылом после каждого использования
- После этого тщательно промойте чистой водой и хорошо высушите
- Выбрасывайте поврежденные пластиковые доски – как только появились следы износа, доску не стоит использовать
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