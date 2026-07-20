Для чего на самом деле нужна синяя часть ластика: многие используют ее неправильно

Те, кто стирают чернила синей стороной ластика, делают это зря

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Некоторые вещи сопровождают нас с детства, но про истинное их предназначение мы можем не догадываться годами. Красно-синий ластик с надписью на боку знаком многим, кто хоть раз держал в руказ школьный пенал. Красной стороной стирали карандаш, а синюю по привычке использовали для чернил и часто протирали бумагу до дыр.

Оказывается, большинство пользователей используют синюю сторону ластика неправильно. Об этом написало издание ScoopWhoop.

Красная часть ластика мягкая и бережно снимает грифель, не повреждая лист. А вот синяя часть изготовлена из более жесткой резины с абразивными добавками. Такая структура рассчитана не на чернила, а на плотные и шероховатые поверхности вроде толстого картона или грубой бумаги.

Именно поэтому попытки стереть ручку синей стороной часто заканчиваются тем, что верхний слой бумаги протирается до дыр, а чернила размазываются еще сильнее.

Как использовать ластик правильно

Красную сторону применяйте для удаления карандаша на обычной бумаге.

Синюю сторону оставьте для плотных материалов: картона, грубой бумаги, черновых набросков.

Ластик. Фото из открытых источников