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Полоски на полотенцах — не украшение: вот для чего они нужны на самом деле

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Бордюры есть практически на каждом полотенце
Бордюры есть практически на каждом полотенце. Фото Коллаж "Телеграфа"

У этой детали есть практическое свойство

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Практически на каждом банном полотенце по краям есть тканая полоска. Некоторые считают ее просто декоративным элементом или удобной меткой, чтобы ровно складывать полотенца. Но у этой детали есть куда более практичное назначение.

Как объяснили эксперты изданию Good Housekeeping, от этих полосок напрямую зависит долговечность полотенца.

Зачем нужна кайма на полотенцах

Речь идет о так называемой жаккардовой (или добби) кайме. Существует несколько видов таких полос — прямая кайма, "елочка", фактурная или атласная отделка. В отличие от остальной поверхности из мягкой махровой ткани, эта кайма плетётся более плотно, за счет чего добавляет полотенцу жесткости.

Именно эта жесткость помогает изделию дольше держать форму и не растягиваться после стирок. Без такой каймы края полотенца изнашивались бы гораздо быстрее, а сама ткань со временем теряла бы структуру.

Стоит ли обращать внимание на эту деталь при покупке

  • Жаккардовая кайма — не показатель впитываемости. Полотенце без нее все равно будет прекрасно впитывать влагу.
  • Главное отличие — в долговечности. Полотенца с плотной каймой у краев дольше сохраняют форму и меньше растягиваются при активном использовании.
  • Обращайте внимание и на другие параметры: состав волокна, плотность ткани и способ плетения влияют на срок службы не меньше, чем кайма.
  • Если полотенце без каймы устраивает вас по цене и внешнему виду. Это не повод отказываться от покупки, просто будьте готовы, что оно может износиться немного быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего у терки есть колючая сторона.

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#Полотенца