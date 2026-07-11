Полоски на полотенцах — не украшение: вот для чего они нужны на самом деле
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У этой детали есть практическое свойство
Практически на каждом банном полотенце по краям есть тканая полоска. Некоторые считают ее просто декоративным элементом или удобной меткой, чтобы ровно складывать полотенца. Но у этой детали есть куда более практичное назначение.
Как объяснили эксперты изданию Good Housekeeping, от этих полосок напрямую зависит долговечность полотенца.
Зачем нужна кайма на полотенцах
Речь идет о так называемой жаккардовой (или добби) кайме. Существует несколько видов таких полос — прямая кайма, "елочка", фактурная или атласная отделка. В отличие от остальной поверхности из мягкой махровой ткани, эта кайма плетётся более плотно, за счет чего добавляет полотенцу жесткости.
Именно эта жесткость помогает изделию дольше держать форму и не растягиваться после стирок. Без такой каймы края полотенца изнашивались бы гораздо быстрее, а сама ткань со временем теряла бы структуру.
Стоит ли обращать внимание на эту деталь при покупке
- Жаккардовая кайма — не показатель впитываемости. Полотенце без нее все равно будет прекрасно впитывать влагу.
- Главное отличие — в долговечности. Полотенца с плотной каймой у краев дольше сохраняют форму и меньше растягиваются при активном использовании.
- Обращайте внимание и на другие параметры: состав волокна, плотность ткани и способ плетения влияют на срок службы не меньше, чем кайма.
- Если полотенце без каймы устраивает вас по цене и внешнему виду. Это не повод отказываться от покупки, просто будьте готовы, что оно может износиться немного быстрее.
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