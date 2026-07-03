На свежем ли масле готовят ваш картофель фри в McDonald's: экс-работник дал честный ответ

Ресторан быстрого питания имеет высокие стандарты качества блюд

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Фритюр, в котором жарят картошку фри в McDonald’s, фильтруют и заменяют регулярно. Этот момент там строго контролируется.

Об этом рассказал бывший работник сети Михаил (mickeyoot) в соцсети Threads. По его словам, это делается регулярно, чаще раза в день.

Кроме того, в сети фильтрация масла в котором жарят картофель, осуществляется по таймеру, пропускать ее нельзя. Другой экс-работник МакДональдз в комментариях рассказал, что ночная смена берет пробы и заменяет масло в случае необходимости.

Как готовят картофель фри в McDonald’s

Как рассказал ранее другой экс-сотрудник сети, полуфабрикат картофеля фри производят на заводе. Нарезанный картофель погружают на 3 секунды в кипящее масло, а затем мгновенно замораживают.

После такой обработки картошка во время приготовления во фритюре не впитывает растительное масло. На кухне картофель хранится в состоянии глубокой заморозки в специальном автомате, из которого он высыпается в корзину для фритюрницы, если нажать специальную педаль.

Полуфабрикат подается во фритюрницу автоматически. Фото: zarajsky.org

Картофель попадает в масло замороженым. Фото: zarajsky.org

Почему McDonald’s выбрасывает бургеры и картошку после тревоги

Сеть не работает во время воздушной тревоги и все готовые продукты и блюда в McDonald’s обязательно списываются и выбрасываются после ее завершения. Это продиктовано строгими стандартами безопасности пищевых продуктов — готовые блюда, которые не успели выдать гостям, утилизируются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что McDonald’s не открываются мгновенно после окончания тревоги. Персоналу нужно время, чтобы не только проверить оборудование, но и провести процедуры безопасности и приготовить свежую продукцию.