Попрощайтесь с обычной шторкой в ванной: на этой модели не будет плесени

С этим решением можно забыть об известковом налете

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Обычная душевая занавеска, которая есть почти в каждой ванной комнате, может оказаться уже не самым лучшим решением. Появилась современная альтернатива, которая не только экономит место, но и помогает бороться с одной из самых распространенных проблем в ванной.

Дизайнеры интерьеров все чаще советуют обратить внимание на рулонные модели, которые занимают меньше места, выглядят аккуратно и помогают поддерживать ванную комнату в чистоте. Детальнее об этой идее написали в TN.

В отличие от классических шторок, рулонная система выдвигается только при пользовании душем. После этого холст автоматически прячется в компактный короб, закрепленный на стене. Благодаря этому ванная комната выглядит более просторной, а сама шторка не остается постоянно на виду.

Рулонная система шторки для ванной. Фото: amiel

Одним из главных преимуществ такого решения является защита от влаги и плесени. Современные модели изготавливаются из многослойных водонепроницаемых материалов, которые не пропускают воду и лучше выдерживают ежедневное использование. Кроме того, у них есть силиконовые уплотнители, которые помогают удерживать воду внутри душевой зоны и уменьшают риск протеканий.

Еще один плюс — более простой уход. В отличие от стеклянных перегородок, требующих регулярной очистки от известкового налета и разводов, рулонная шторка после использования полностью скрывается, поэтому ванная комната дольше сохраняет аккуратный вид.

Установить такую систему можно без капитального ремонта. Некоторые модели крепятся на специальный клей и не нуждаются в сверлении стен, а при необходимости их можно демонтировать без заметных следов. Также есть варианты с классической крепью на шурупы для более надежной фиксации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить душевые поддоны.