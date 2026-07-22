Сорвала старый ковер и не поверила глазам: женщина нашла дома настоящее "сокровище" (видео)

Британка сделала находку, о которой мечтают все владельцы старых домов

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Обычный ремонт в старом доме обернулся настоящей сенсацией для жительницы Великобритании. Женщина решила снять старое ковровое покрытие и обнаружила под ним почти идеально сохранившийся старинный пол, который десятилетиями был скрыт от глаз.

Подробнее об этой истории сообщило издание Mirror.

Владелица дома давно подозревала, что под ковром может скрываться что-нибудь интересное. Дом был построен еще в XIX веке, поэтому она не исключала, что предыдущие владельцы просто закрыли оригинальную отделку более дешевым покрытием.

Когда женщина начала демонтировать старый ковер, ее догадки подтвердились. Под ним открылась декоративная плитка с яркими узорами, которая прекрасно сохранилась, несмотря на свой почтенный возраст. Видео момента находки быстро стало вирусным в TikTok и собрало сотни тысяч просмотров.

Владелица сорвала "джекпот"

Пользователи соцсетей назвали увиденное настоящим "джекпотом". В комментариях многие признавались, что теперь тоже захотели проверить, что может прятаться под старыми коврами в доме. Другие отметили, что найти столь хорошо сохранившееся историческое покрытие — большая редкость.

Специалисты по реставрации отмечают, что в старых домах нередко можно встретить оригинальный деревянный пол, паркет или декоративную плитку, которые в разные годы скрывали под ковровыми покрытиями. Если материалы хорошо сохранились, их можно отреставрировать, вернув жилью аутентичный вид.

Напомним, как писал ранее "Телеграф", материал, считавшийся устаревшим, снова в моде: лучшее напольное решение в 2026 году.