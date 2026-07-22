Не спешите избавляться от кабачков: приготовьте кашку по рецепту, которому больше 60 лет
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Обжаренные кабачки с луком и томатом можно поставить даже на праздничный стол
Если у вас скопилось слишком много кабачков, а привычные блюда уже надоели, не спешите раздавать их соседям. Из простых овощей получается ароматная закуска, которая по вкусу напоминает кабачковую икру, но готовится просто и без добавления консервантов.
Рецептом кашки из кабачков поделились на страницах кулинарной книги "Українські страви", изданной еще в 1960 году. Это один из самых простых способов справиться с урожаем кабачков в конце лета.
Для кашки лучше брать молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семечками — они быстрее размягчаются и не дают горечи. Если кабачки крупные и семена уже созрели, серединку с семечками стоит вырезать. Томатное пюре можно заменить обычной томатной пастой, разведенной водой, а вместо готового уксуса подойдет свежий лимонный сок.
Готовую кашку можно закатать в банки и хранить в холодильнике несколько недель, а можно съесть в день приготовления.
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 250 г репчатого лука
- 2 ст. ложки растительного масла
- 190 мл (3/4 стакана) томатного пюре
- 2 ст. ложки 3-процентного уксуса
- щепотка молотого острого перца
- 1 небольшой зубчик чеснока
- соль по вкусу
Приготовление:
- Кабачки промойте, очистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Обжарьте кабачки на растительном масле до легкой золотистой корочки.
- Лук очистите, нашинкуйте и слегка обжарьте отдельно.
- Обжаренные кабачки и лук переложите в сотейник, добавьте томатное пюре и соль.
- Тушите массу на слабом огне до полной готовности кабачков, периодически помешивая.
- Готовую массу снимите с огня и полностью охладите.
- Остывшие кабачки пропустите через мясорубку или измельчите блендером.
- Добавьте уксус, оставшееся растительное масло, молотый перец и мелко нарезанный чеснок. Тщательно перемешайте.
Кабачковую кашку можно подать как самостоятельную закуску или намазку на хлеб. Она хорошо сочетается с черным хлебом, отварным картофелем, мясными и рыбными блюдами. Также эту закуску можно поставить на праздничный стол вместе с другими овощными заготовками.