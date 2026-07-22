Не спешите избавляться от кабачков: приготовьте кашку по рецепту, которому больше 60 лет

Обжаренные кабачки с луком и томатом можно поставить даже на праздничный стол

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Если у вас скопилось слишком много кабачков, а привычные блюда уже надоели, не спешите раздавать их соседям. Из простых овощей получается ароматная закуска, которая по вкусу напоминает кабачковую икру, но готовится просто и без добавления консервантов.

Рецептом кашки из кабачков поделились на страницах кулинарной книги "Українські страви", изданной еще в 1960 году. Это один из самых простых способов справиться с урожаем кабачков в конце лета.

Для кашки лучше брать молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семечками — они быстрее размягчаются и не дают горечи. Если кабачки крупные и семена уже созрели, серединку с семечками стоит вырезать. Томатное пюре можно заменить обычной томатной пастой, разведенной водой, а вместо готового уксуса подойдет свежий лимонный сок.

Готовую кашку можно закатать в банки и хранить в холодильнике несколько недель, а можно съесть в день приготовления.

Ингредиенты:

1 кг кабачков

250 г репчатого лука

2 ст. ложки растительного масла

190 мл (3/4 стакана) томатного пюре

2 ст. ложки 3-процентного уксуса

щепотка молотого острого перца

1 небольшой зубчик чеснока

соль по вкусу

Рецепт кашки из кабачков из книги "Українські страви"

Приготовление:

Кабачки промойте, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте кабачки на растительном масле до легкой золотистой корочки. Лук очистите, нашинкуйте и слегка обжарьте отдельно. Обжаренные кабачки и лук переложите в сотейник, добавьте томатное пюре и соль. Тушите массу на слабом огне до полной готовности кабачков, периодически помешивая. Готовую массу снимите с огня и полностью охладите. Остывшие кабачки пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Добавьте уксус, оставшееся растительное масло, молотый перец и мелко нарезанный чеснок. Тщательно перемешайте.

Кабачковая закуска. Фото сгенерировано ИИ

Кабачковую кашку можно подать как самостоятельную закуску или намазку на хлеб. Она хорошо сочетается с черным хлебом, отварным картофелем, мясными и рыбными блюдами. Также эту закуску можно поставить на праздничный стол вместе с другими овощными заготовками.